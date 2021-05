Kromsdorf weiht Park im Juni ein

Kromsdorf. Als Buga-Standort wird sich Kromsdorf offiziell ab dem 4. Juni präsentieren.

Spaziergänger, die sich in den Schlosspark begeben wollen, müssen sich noch etwas gedulden. Die Arbeiten an den Parkwegen, am historischen Gärtnerhaus und an der Steinbüsten-Sammlung gingen zwar planmäßig vonstatten, sagte Ronny Funk, Bau- und Ordnungsamtsleiter der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Allerdings seien die Maßnahmen, um sich als Außenstandort der Bundesgartenschau zu präsentieren, nicht so weit gediehen, dass das gesamte Gelände schon wieder begehbar sei.

Gegenwärtig, so Funk, gelangten Besucher nur bis zur Terrasse vor dem Schloss. Hierfür bitte die Landgemeinde um Verständnis.

Nach aktuellem Stand hat die Landgemeinde zusammen mit der Ortschaft Kromsdorf die feierliche Eröffnung des Parks für Samstag, 4. Juni, 10 Uhr, geplant.