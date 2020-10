Kromsdorfer Karneval fällt erstmals aus

Was selbst der Golfkrieg 1991 nicht vermochte, verursachen nun die Unwägbarkeiten um Corona: Erstmals in seiner Geschichte wird der Kromsdorfer Karnevalsverein eine Saison ohne Programm und öffentliche Veranstaltungen durchstehen. Auf diesen Nenner kam der KKV-Vorstand in der vergangenen Woche. „Auch bei unseren Mitgliedern stößt die Entscheidung durchweg auf Verständnis“, sagte Kromsdorfs Karnevalspräsident Winfried Kraus.

Zimmerlautstärke beim Singen wäre widersinnig Die Pandemie und die behördlichen Bestimmungen, die damit einhergehen, würden den Verein, sofern er dennoch mit Festsitzungen plante, vor kaum lösbare Aufgaben stellen. „Karneval findet nun einmal im Winter und damit drinnen statt. Außerdem lebt er ja geradezu von der Nähe zueinander, sei es beim Schunkeln oder beim Tanzen. Mindestabstände oder Zimmerlautstärke beim Singen einzufordern, widersprächen dem Sinn einer solchen Veranstaltung. Und nicht zuletzt könnten wir mit unseren Mitteln gar nicht kontrollieren, ob die Bestimmungen von jedem jederzeit eingehalten werden“, begründete Kraus die Absage. Finanzielles Risiko ist zu groß Nicht zuletzt spiele auch das Geld eine Rolle. Zwar habe der Verein die vorige Saison finanziell im schwarzen Bereich beenden können. Ohne Sponsoren und nur über den Kartenverkauf wäre das jedoch nicht möglich gewesen, betonte der Präsident. Müsste man nun aus Gründen des Infektionsschutzes vor halb leerem Saal spielen, würde die Kostenkalkulation nicht mehr funktionieren. „Außerdem sind wir nicht vor dem Fall gefeit, dass kurz vor der Saison die Corona-Zahlen derart steigen, dass Veranstaltungen wieder generell untersagt werden. Dann hätten wir alle Ausgaben getätigt, aber keinerlei Einnahmen“, schildert Kraus ein Szenario, das letztlich den Bestand des Vereins gefährden könnte. Umbau des Kulturhauses soll schneller beginnen Freilich sei es bedauerlich, dass Corona den Kromsdorfer Karneval ausgerechnet in der Vorbereitung seiner 50. Saison traf. Angesichts dieses Jubiläums hatte sich die Gemeinde sogar davon überzeugen lassen, die anstehenden Umbau- und Sanierungsarbeiten im Kromsdorfer Kulturhaus so weit zu verschieben, dass die Festsitzungen 2021 dort noch hätten stattfinden können. Nun gehen die Überlegungen dahin, womöglich doch etwas früher mit den Baumaßnahmen zu beginnen. Küche und Saal sollen neu zugeschnitten und modernisiert, der Dachstuhl zudem komplett erneuert und eine Photovol­taik-Anlage installiert werden. Der Karnevalsverein hat sich derweil bereits versichert, dass die Sanierung nach jetzigem Stand innerhalb eines Jahres zu bewerkstelligen sei. „Schließlich wollen wir 2022 unsere 50. Saison nachholen und im Kulturhaus feiern", sagte Kraus. Nachwuchsgruppen sollen auftreten Gänzlichen Verzicht wollen Kromsdorfs Narren aber auch diesmal nicht üben. Gerade jetzt könne der Verein auf einen sehr starken Nachwuchsbereich verweisen. „Die Kinder und Jugendlichen trainieren wieder regelmäßig und möchten sich natürlich auch einmal vor Publikum präsentieren. Deshalb denken wir darüber nach, in der kommenden Saison zumindest eine Veranstaltung unserer Nachwuchsgruppen für deren Familien zu organisieren“, so der KKV­Präsident.