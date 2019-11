Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kromsdorfer Senioren treffen sich am Donnerstag

Zu ihrem monatlichen Treffen finden sich die Kromsdorfer Senioren am Donnerstag, 28. November, um 14.30 Uhr im kleinen Saal des Kulturhauses ein. Zu Gast ist diesmal Ortschaftsbürgermeister Gunter Braniek, der in einem Vortrag über „Altes und Neues aus Kromsdorf, über die Chronik und vieles mehr“ sprechen will. Die Organisatoren hoffen, damit an den Erfolg der Oktober-Veranstaltung anzuknüpfen, bei der die Ärztin Heike Knaut Interessantes zum Thema Impfschutz für Senioren vermittelte, jedem Teilnehmer ein Gingko-Blatt als Symbol für ein langes Leben überreichte und im Anschluss mit Georg Zurawski alias „Orje“ ein Programm mit Humor und Gesang gestaltete.