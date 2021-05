Kromsdorfer Stausee-Ufer als Märchen-Drehort

Kromsdorf. Der Speicher bei Kromsdorf ist am Montag und Dienstag Kulisse für weitere Dreharbeiten zum Märchenfilm „Zitterinchen“.

„Zitterinchen“ zieht weiter seine Kreise durch das Weimarer Land: Seit Ende April dient das Weimarer Land als Kulisse für den Märchenfilm nach einer Erzählung von Ludwig Bechstein. Das Werk ist eine Koproduktion von MDR, Hessischem Rundfunk und Radio Bremen. Begonnen hatte es im lauschigen Ilmtal zwischen Oettern und Buchfart, am Montag nun schlug das Team seine Zelte am Speicher bei Kromsdorf auf. Dort sind auch für Dienstag noch Dreharbeiten geplant, weshalb ein Teil des Ufers in dieser Zeit nicht öffentlich zugänglich sei, heißt es in einer Mitteilung.