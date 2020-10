Besser hätte der Premieren-Sud kaum gelingen können. Die Kultur- und Brauereigenossenschaft Schloss Kromsdorf bot am Samstag ihr ersten Gerstensaft, der der neuen Brauanlage in der Remise entstammt, öffentlich zum Verkosten an. Das Publikum war von dem naturtrüben Lagerbier Pilsener Brauart sichtlich begeistert.

Das kleine technische Datenblatt erklärt das bernsteinfarbene Kromsdorfer Bier zu den eher kräftigen: Immerhin 5,9 Prozent Alkohol hat es intus und einen ordentlichen Geschmacksträger von 13,51 Prozent Stammwürze. Am Gaumen entfaltet es sich aber ausgewogen, rund und frisch, mit einer betonten Malznote. Im Abgang kommen auch die Freunde gut gehopfter Biere zu ihrem Recht. Dennoch setzt die Bittere eher dezent ein. Zwei Braugänge, die jeweils 135 Liter Bier hergaben, haben die Kromsdorfer inzwischen mit Unterstützung von Thomas Schröder, dem Braumeister der Vereinsbrauerei Apolda, hinter sich. Um es künftig in ausreichender Menge neben dem Apoldaer als Schankbier im Schlossrestaurant anbieten zu können, soll es perspektivisch einen Braugang pro Woche geben. Dafür braucht es genügend Brauer. Immerhin beansprucht ein Braugang trotz der modernen, weitgehend automatisierten Technik in der Remise etwa einen Zehn-Stunden-Tag an Arbeit, schon der Reinigung wegen. Die Braugruppe der Genossenschaft um Teamleiter Uwe Weiß will deshalb bei einem Infotag am 17. Oktober noch mehr Mitstreiter für dieses Hobby begeistern. Mit dem einen Tag fürs Einbrauen ist es in Sachen Bierherstellung freilich nicht getan. Damit aus Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe das naturtrübe Kromsdorfer Lagerbier entsteht, ist vor allem Zeit nötig: etwa eine Woche, um zu gären, und weitere drei bis vier Wochen, um bei 4 Grad Celsius zu reifen.