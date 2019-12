Der Lehrer in der Geißlein-Schule erklärte nicht nur seinen Schützlingen, sondern auch dem Publikum genau, welche Tiere gefährlich sind.

Kromsdorf. Die Eltern des Kindergartens „Rappelkiste“ Kromsdorf führten in diesem Jahr im Kulturhaus „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auf.

Kromsdorfer Weihnachtsmärchen wieder ein Knüller

„Der Wolf und die sieben Geißlein“ – diesen Evergreen der Gebrüder Grimm hatte die Elterninitiative des Kromsdorfer Kindergartens „Rappelkiste“ für ihr diesjähriges Weihnachtsmärchen ausgewählt. Im Saal des Kulturhauses herrschte am Mittwochnachmittag reger Andrang, als die perfekt kostümierten und geschminkten Darsteller zunächst eine Vorstellung für Kinder und Eltern der Kita gaben und gleich anschließend eine für alle Neugierigen. Die Märchen-Tradition in Kromsdorf reicht inzwischen mehr als 15 Jahre zurück. In den Jahren zuvor hatten Rumpelstilzchen und Schneewittchen für Beifallsstürme gesorgt.