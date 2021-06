Kromsdorfs Erdbeeren warten auf ihre Pflücker

Umpferstedt. Die Erzeugergenossenschaft Kromsdorf erwartet dieser Tage auf dem Erdbeerfeld bei Umpferstedt die Selbstpflücker.

Die Erdbeeren sind reif. Jetzt fehlt es noch an fleißigen Händen. Die Erzeugergenossenschaft Weimar-Kromsdorf erwartet auf ihrem Feld an der B7 bei Umpferstedt die Selbstpflücker. Selbst ohne zusätzliche Bewässerung sprießen die roten Früchte dort zahlreich. Täglich können von 8 bis 18 Uhr Erdbeeren gepflückt werden. Genossenschaftsvorstand Florian Grobe geht davon aus, dass die Saison bis Anfang Juli läuft. Im nächsten Jahr zieht der Erdbeeranbau in Richtung Süßenborn um.