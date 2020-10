Krunoslav Šebrek: Monologe sind die pure Lust zu erzählen

„Monologarbeit ist für mich, wie vor einem riesigen Berg zu stehen und sich erstmal zu überlegen, welche Route für den Aufstieg die Beste wäre.“ In Dirk Lauckes „Ich liebe dir“ spielt Krunoslav Šebrek den Vater Maik, der in Ost-Berlin vergeblich auf den Besuch seines bei der Mutter im Westen lebenden Sohnes Chris wartet. Das Stück, ein Auftragswerk des DNT, wird am Mittwoch, 28. Oktober, dort in der Studiobühne uraufgeführt.

Monologe bezeichnet Chefdramaturgin Beate Seidel als „Königsdisziplin des Sprechtheaters“. Gerade in Zeiten von Corona scheine dieses Format nach ihrer Ansicht wie geschaffen, das Gespräch zwischen Zuschauerraum und Bühne wieder aufzunehmen. „Das Stück ist wahnsinnig dicht am Zeitgeist“, macht Krunoslav Šebrek neugierig. Ob Kapitalismus, Konsum, Ökokrise, Biobranche, Fridays for Future, Pegida: Im Telefonat mit der Ex und Maiks Selbstgesprächen aber bleibt vor allem auch ein Thema im Vordergrund, das Verhältnis zwischen Ost und West.

Krunoslav Šebrek ist im schweizerischen Herisau geboren, „aber meine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus dem Osten“. Was der 38-jährige auf der Bühne thematisiert, kenne er teils aus eigenem Erleben. Er weiß um die Vorurteile, die im Westen über den Osten kursieren. Der Schauspieler spricht den „Verlust der Identität“ bei Bürgern im Osten des Landes an, den Frust, der sich auf alle Sachen lagere.

Was helfe ihm bei der „Bergbesteigung“? „Die pure Lust, das zu erzählen.“ Krunoslav Šebrek kann dabei tief in die Palette der Schauspielkunst greifen – sich der Stimme, Artikulation, Modulation, Ausdruck, Körpersprache, Mimik, Gestik bedienen, um mit dem Publikum zu kommunizieren. In Zwiegesprächen mit dem abwesenden Sohn, im szenischen Spiel, auch durch direkte Ansprache der Zuschauer baut er Spannung auf. Es sei eine ganz andere Art von Monolog, betont Krunoslav Šebrek, als jene, die man mit sich selbst ausmache wie bei Hamlet oder Faust. Für ihn sei es eine „tolle Aufgabe, ein tolles Thema“.

Ob er nun vor vollem Saal oder coronabedingt nur vor einem Drittel der Zuschauer spiele. Im Gegenteil empfinde er eine „große Demut“ und erlebe eine große Dankbarkeit, dass überhaupt Aufführungen stattfinden. „Wir Schauspieler kriegen so viel zurück“. Es sei jedoch eine „zweischneidige Erfahrung“, für immer wolle er das nicht haben.

Der Maik ist für Krunoslav Šebrek keine neue Figur. Bereits in der letzten Spielzeit hat er ihn in einem kurzen Monolog von Dirk Laucke verkörpert, der für das Projekt „Identität Europa“ entstanden ist. Darin hält der Vater seinem Sohn, der einen Aufsatz über die DDR schreiben soll, einen eindringlichen Vortrag über das Leben in Ostdeutschland damals und heute.

In dem Auftragswerk „Ich liebe Dir“ lässt Laucke seinen Antihelden Maik erneut seine Sicht auf die Welt und seine Erfahrungen in ihr ausbreiten. Dabei zieht er nicht nur verblüffende Schlüsse, sondern hat auch viel darüber zu sagen, wie sie zu einem besseren Ort werden könnte. Maiks Bestandsaufnahme ist eine Aufforderung Ängste und Ressentiments beiseite zu lassen und einander zuzuhören.

Die Premiere am 28. Oktober ist bereits ausverkauft. Die nächsten Vorstellungen von „Ich liebe Dir“ sind am 4. und 11. November sowie am 12. Dezember, weitere in Planung.