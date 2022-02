Kruzifix für Weimarer Stadtkirche erinnert an Corona-Pandemie

Weimar. Ein neues Kruzifix soll im Gottesdienst in der Herderkirche am Sonntag, 27. Februar, in seinen liturgischen Dienst genommen werden.

Der Gemeindekirchenrat Weimar hat in seiner Oktobersitzung die Annahme eines Geschenkes beschlossen. Ein Stifter, der nicht genannt werden will, hat der Stadtkirche ein Kruzifix geschenkt. Dieses soll im Gottesdienst von 10 bis 11 Uhr am Sonntag, 27. Februar, in seinen liturgischen Dienst genommen werden. Der Bronzeguss entstand nach dem Vorbild des von der Südtiroler Künstlerin Julia Bornefeld gestalteten Objektes „Croce I“ im Jahr 2021.

Julia Bornefeld lebt in Bruneck und hat seit Jahren durch Malerei, Objekte und Installationen international Aufmerksamkeit erhalten. Nicht zum ersten Mal setzt sie sich auch mit religiösen Fragen auseinander und erarbeitet Kunst für Kirchen. Der Stifter hatte der Künstlerin den Auftrag gegeben, ein Kunstwerk zu schaffen, das Bezug auf die Corona-Pandemie nehmen sollte.

Der Gottesdienst wird mitgestaltet durch die Chöre drei und vier der Evangelischen Singschule. In diesem Gottesdienst soll auch gefragt werden, was das Kunstwerk noch zum Ausdruck bringt.

Weil die Pandemie in der Gesellschaft, in der Kirche und in den Biografien der Menschen Spuren hinterlässt, sei es richtig, dass auch Spuren in der Kirche zu finden sind, so der Superintendent Henrich Herbst. Das Kreuz soll an Leid und Tod sowie an Überwindung von Schmerz und an Heilung erinnern.