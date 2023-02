Kühler Kopf im Falle eines Anfalls

Bad Berka. Der Bad Berkaer Chefarzt Dr. Albrecht Kunze wirbt am europäischen Epilepsietag für gutes Erste-Hilfe-Verhalten im Falle eines Anfalls.

Zum europäischen Epilepsietag am 14. Februar wirbt der Chefarzt der Klinik für Neurologie der Bad Berkaer Zentralklinik, Albrecht Kunze, für mehr Interesse an der Erkrankung und gutes Erste-Hilfe-Verhalten. „Jeder hundertste Mensch in Deutschland hat Epilepsie. Wer weiß, wie man als Außenstehender bei einem Anfall helfen kann, hilft den Betroffenen auch, mit der Krankheit zu leben und beugt der Selbstisolation vor“, erklärt der Chefarzt.

Menschen mit Epilepsie haben häufig Angst, in der Öffentlichkeit einen Anfall zu bekommen und vor den Folgen: vor Bewusstseins- und Kontrollverlustverlust oder Stürzen. „So ein Anfall ist eindrucksvoll und sicher auch beängstigend. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und den Patienten in Sicherheit zu bringen, die Bewegungen nicht zu unterdrücken, wenn möglich zu versuchen, den Betroffenen in die stabile Seitenlage zu legen. Niemals darf während des Anfalls etwas in den Mund gesteckt werden, auch keine Beißschiene. In der Regel hören die Anfälle von allein auf. Am besten ist es, einen Notarzt zu rufen, gerade auch, wenn der Anfall länger anhält. Anfälle dauern ein bis zwei Minuten, selten länger“, so Kunze.

Die meisten Patienten können mit Medikamenten behandelt werden, hinzu kommen operative Möglichkeiten. Risikofaktoren, an Epilepsie zu erkranken, sind Hirnverletzungen, Schlaganfall, Hirntumor, Hirnhautentzündung sowie genetische Veranlagungen und Stoffwechselerkrankungen. Tritt erstmalig ein Anfall auf, muss die Ursache ermittelt werden. „Dazu gehört ein EEG. Die Bildgebung vom Kopf mit dem MRT ist wichtig, um Einblutungen, Vernarbungen oder Entwicklungsstörungen zu sehen. Laboruntersuchungen spielen ebenfalls eine große Rolle. In Zentren wie unserem gibt es auch nuklearmedizinische Möglichkeiten“, erklärt Kunze.