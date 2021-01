Freiberufler machen am Dienstagnachmittag vor dem Deutschen Nationaltheater auf ihre Situation aufmerksam.

Künstler demonstrieren in Weimar

Weimar. „Solidarität für Kulturschaffende“ forderte am Dienstag wieder eine Mahnwache vor dem DNT. Trotz Schneeregens und nur wenigen Passanten weisen der freischaffende Opernsänger Uwe Stickert als Initiator der Mahnwache und Künstlerkollegen auf dem Theaterplatz seit November allwöchentlich auf ihre Situation und die Bedeutung von Kunst und Kultur hin. „Ohne uns wird‘s still. Kultur erhalten“, mahnte Stickerts Transparent. „Kunst braucht Perspektiven“, appellierte die freiberufliche Opernsängerin Eleonore Maguerre an die Verantwortlichen.

Insgesamt elf Sänger, Schauspieler und Musiker hatten sich vor dem Goethe- und Schiller-Denkmal mit Aufstellern versammelt, um stumm, aber nicht weniger nachdrücklich auf die prekäre Situation der Kultur in der Coronakrise aufmerksam zu machen. Mit der Betonung auf „Gute Sicherheitskonzepte – Lebendige Kultur“ wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Kulturschaffenden sich selbst sehr engagiert für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Pandemie einsetzen. Schließlich gehe es auch darum „Unsere großartige freie Musikszene zu bewahren“. Und das bedeutet im Klartext: „Solidarität mit den Freiberuflern“ zu zeigen.