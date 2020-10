Künstler steht Kindern Rede und Antwort

Die Löwenstarke Stöberkiste und Künstler des Lebenshilfe-Werks zu Besuch in Ausstellung Martin Neubert in der Kunsthalle Harry Graf Kessler.

Weimar. Junge Künstler der Löwenstarken Stöberkiste präsentierten kreative Ergebnisse ihres Ferienworkshops in der Kunsthalle am Goetheplatz.

Vom Schneehasen bis zum Einhornschwein reichten die fantasievollen Ergebnisse eines Ferienworkshops, den der Verein Löwenstarke Stöberkiste im Bürgerzentrum in Weimar-West veranstaltete. Am Freitag konnten die Teilnehmenden ihre kleinen Kunstwerke neben die „Nervösen Jungs“ des Weimarer Künstlers Martin Neubert in dessen Personalausstellung in der Kunsthalle Harry Graf Kessler stellen und waren mächtig stolz. „Ich bin erstaunt, wie kreativ ihr seid“, erklärte Brigitte Geyersbach, Leiterin der Löwenstarken Stöberkiste. Und auch Martin Neubert zeigte sich beeindruckt und beantwortete geduldig alle Fragen der Hobbykünstler. Die Präsentation an prominentem Ort war der Abschluss des fünftägigen Workshops, bei dem fünf Schülerinnen und zwei Kreative des Kunstateliers des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda unter Anleitung von Brigitte Geyersbach und Martina Heller Masken und lustige Figuren aus Altpapier, Pappe, Tapetenkleister und Farben gestalteten. Wieder war Freude am kreativen Tun mit Umweltbildung verbunden gemäß der Philosophie des Vereins.