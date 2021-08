Künstlergarten wird zum Open-Air-Kino

Statt Literatur kommen jetzt Filme in den Künstlergarten. Das Filmprogramm startet am Mittwoch, 4. August.

Weimar. Der Weimarer Filmsommer ist auch zu Gast im Künstlergarten am Haus der Weimarer Republik.

Der Weimarer Filmsommer ist von Mittwoch, 4. August, an auch im Künstlergarten am Haus der Weimarer Republik zu Gast. Dort werden jeweils mittwochs drei Dokumentationen gezeigt, die sich mit Geschichtsthemen an Frankreich, Polen und Deutschland auseinandersetzen. Daran schließt sich ein entsprechender Diskurs mit den Regisseurinnen und Regisseuren und einem Gesprächspartner an. Das dreiteilige Filmangebot wurde in Zusammenarbeit mit dem Weimarer Republik e. V. und dem Polnischen Institut Berlin, Filiale Leipzig, konzipiert. Die kleine Reihe startet am 4. August, 21 Uhr, mit dem Dokumentarfilm „Empört Euch! Engagiert Euch! – Stephane Hessel“ (2017). Regie führten Antje Starost und Helmut Grotjahn, die sich im Anschluss an die Filmvorführung einem Filmgespräch stellen. Es moderiert Edgar Hartung, Leiter des Kinos Mon Ami. Der Eintritt ist frei.

Es folgt am 11. August, 21 Uhr, der Dokumentarfilm „Leise gegen den Strom“, der an die Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung erinnert. Regisseur Tomasz Kycia stellt sich im Anschluss dem Gespräch. Mit „Die Wasser des Bug – Paul Celan“ endet der cineastische Ausflug in den Künstlergarten. Der Film führt an Orte der Deportation von Juden aus Rumänien und rekonstruiert die Reiseroute der Deportierten von Czernowitz, insbesondere der Mutter des Dichters Paul Celan. Regisseur Marc Sagnol und Martina König stehen Rede und Antwort.

www.filmsommer-weimar.com