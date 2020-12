Weimar. Martin Fink steht in seiner Ausstellung im Galerieverlag Blueprint. edition in einem Künstlergespräch Rede und Antwort.

Der Galerieverlag „Blueprint. edition“ in der Karl-Liebknecht-Straße 17 lädt am Samstag, 12. Dezember, zu einem weiteren Künstlergespräch mit Martin Fink ein. Der Künstler thematisiert derzeit in Ausstellung No. 15 des Galerieverlags auf großformatigen Leinwänden den Umgang des Menschen mit dem tropischen Regenwald. Zwischen 14 und 16 Uhr gibt der Künstler Auskunft zu seinen Werken. Die Ausstellung ist bis zum 30. Januar zu besichtigen.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr