Künstlerische Vielfalt in Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. Eine große Vielfalt an unterschiedlichen Motiven und Techniken zeigt die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Hofatelier.

70 Werke von Künstlerinnen und Künstlern des Kunstvereins Hofatelier zeigt die Gemeinschaftsausstellung in den Räumen am Schulweg 4 in Niedergrunstedt bis zum 27. Juni. Coronabedingt fand die Vernissage am Samstag unter freiem Himmel statt und konnte gerade rechtzeitig vor dem Gewitter beendet werden.

„Die Künstler des Hofateliers waren aktiv“, sagte Lola Lennartz in ihrer Laudatio. Das Ergebnis lässt sich in der Ausstellung bewundern. Ein Gedicht des persischen Nationaldichters Hafez, vorgetragen von Ute Becker (auf deutsch) und Yasaman Alinezhad Sharivar (auf persisch) baute eine Brücke zwischen den Kulturen und gab einen kleinen Ausblick auf die Malaktion zu Hafez im September im Hofatelier. Ebba Wachler, Klavier, die sich als einzige in den Räumen aufhielt, umrahmte die Vernissage bei weit geöffneten Fenstern und Türen musikalisch. Wegen des schlechten Wetters am Eröffnungswochenende wird am Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr, eine zweite Vernissage ebenfalls Open Air veranstaltet.

Öffnungszeiten: Sa/So 13-17 Uhr, sonst nach Vereinbarung unter Telefon 01520 / 3 38 48 60 bei Hans-Joachim Becker