Künstlern mit Charme auf den Zahn fühlen

Schon die Auftaktveranstaltung mit Alan Bern, künstlerischer Leiter des Yiddish Summer Weimar, zog ein großes Publikum in die ACC Galerie. Nicht minder großer Resonanz erfreute sich im November die Gesprächsveranstaltung mit der Grande Dame der Klavierpädagogik in Weimar, Sigrid Lehmstedt. Sie unterrichtet seit fast 70 Jahren mit ungebrochener Hingabe Kinder vom ersten Ton bis zur pianistischen Meisterschaft. Dem Pianisten Daniel Heide, Moderator der Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“, gelingt es mit Charme und Einfühlungsvermögen ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Unterhaltungen zu pflegen. Als nächsten Gast hat Daniel Heide am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, die junge Weimarer Künstlerin Ulrike Theusner eingeladen, die international Furore macht. Brotlose Künstler sind seine Gesprächspartner nicht mehr. Doch sie kennen die schwierigen Anfänge ebenso wie Daniel Heide selbst, wissen, wieviel Ausdauer, Kraft und unerschütterlicher Glaube an die eigene Kunst notwendig sein, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Daniel Heide befragt seine Gäste zu Hingabe und (Selbst-)Aufgabe ihres Tuns, dem Leben zwischen Alltag und Öffentlichkeit und hinterfragt auch aktuelle Bildungsverläufe künstlerischer Berufe. Dieses diskursive Angebot der ACC Galerie soll die Lebens- und Schaffenssituation möglichst vieler verschiedener künstlerischer Wirkungsbereiche in einer losen Folge von Gesprächen beleuchten.

Jetzt nimmt er Ulrike Theusner in ein liebevolles Kreuzverhör. Die in Frankfurt Oder geborene und nach einigen Zwischenstationen wieder in Weimar angesiedelte Künstlerin gewann Preise und Stipendien, ihre Bilder wurden in verschiedene Kunstsammlungen aufgenommen und ihre Arbeiten sind regelmäßig in Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland und derzeit in der Galerie am Fischmarkt in Erfurt zu sehen. Sie ist eine überaus aktive und vielseitige Künstlerin, deren Leben und Schaffen zwischen der Zurückgezogenheit im Atelier und dem Netzwerken in der Kunstszene pendelt.