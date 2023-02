Kultband „Karussell“ rockt im Münchengosserstädt

Die Leipziger Band Karussell rockte schon die Kirche in Berka/Werra, im Mai kommt sie nach Münchengosserstädt.

Münchengosserstädt. Kultuband lässt in Münchengosserstädt die Siebziger wieder aufleben.

Die Rockband „Karussell“ tritt am 13. Mai um 19 Uhr in der Kirche Münchengosserstädt auf.

Zur Kultband heißt es vorab: Was für ein Lebensgefühl, die „Siebziger“, bunte Ornamenttapeten, Parka, Hot Pants, Plateau Schuhe. Genau in dieser Zeit, 1976, gründet Wolf Rüdiger Raschke die Band Karussell. Unverwechselbar und eigenständig grenze sich diese ab und zeichne sich durch Tiefgründigkeit aus. Hits: Autostopp, McDonald, „Ehrlich will ich bleiben“, „Wie ein Fischlein unterm Eis“, „Als ich fortging“.

Die Karten kostet pro Stück 26 Euro, Abendkasse 29 Euro. Erhältlich sind sie im Buchladen Apolda und der Tourist-Info Bad Sulza, am 25. Februar 10 - 12 Uhr in der alten Schule Münchengosserstädt oder unter Telefon: 0174/31377 96.