Mon Ami zeigt Kultfilm

Das Kino im Mon Ami in Weimar lässt den Kultfilm „Mulholland drive“ wieder aufleben.

Weimar. Der Kultfilm „Mulholland drive“ von David Lynch ist am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr im Kino Mon Ami zu sehen.

David Lynchs Kultfilm „Mulholland drive“ lässt das Kino Mon Ami am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr wieder neu aufleben. Der Thriller gewann 2001 bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis für die Beste Regie. Parallel zu der Ausstellung „Ernst Barlach und Käthe Kollwitz – Über die Grenzen der Existenz“ im Kunsthaus Apolda zeigt das Kino Mon Ami zwei Defa-Filme, welche sich mit dem Leben der beiden Kunstschaffenden beschäftigen. Der Thriller spielt in Los Angeles und erzählt eine mysteriöse Geschichte von Liebe, Eifersucht und Mord. Im Abspann widmet Lynch den Film der Schauspielerin Jennifer Syme, die Anfang April 2001 im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall starb. Die düstere Geschichte ist noch bis Mittwoch, 23. März, immer um 19 Uhr zu sehen.