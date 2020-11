Kultur-Lockdown gilt auch für Tanzschulen

Die Zeit des Orakelns ist für die Thüringer Tanz-Akademie vorüber. Die laufenden Tanzkurse werden nun frühestens im Dezember fortgesetzt, neue Kurse beginnen entsprechend im Januar.

Mit Schließung ihres Theaters im Gewölbe im Rahmen des bundesweiten Kultur-Lockdowns befand sich die Tanz-Akademie in der Situation, dass zwar Theaterbühnen bis 30. November verbindlich zu pausieren haben, jedoch weder Bundes- noch Landesverordnung eine Aussage explizit für Tanzschulen treffen. Immerhin können diese sowohl als Bildungseinrichtung als auch als Stätten des Sportes, der Freizeit und der Unterhaltung gelten. Um Rechtssicherheit zu bekommen, erbat die Tanz-Akademie eine Entscheidung der Stadt. Krisenstab und Rechtsamt positionierten sich am vergangenen Freitag: Demnach dürfe Tanzen in diesem Monat nur ohne Körperkontakt erfolgen. Dabei sei es dem Tanzlehrer zudem lediglich gestattet, den Kurs mit einer einzigen Person oder Personen aus einem gemeinsamen Haushalt durchführen. Da das mit der Praxis in einer Tanzschule nicht zu vereinbaren ist, kommt die Entscheidung einem nun offiziellen Gebot zur befristeten Schließung gleich.

Diese Art Nägel mit Köpfen akzeptiert die Tanzakademie. Schließlich könne sie so ihren Beitrag zur Reduzierung des Infektionsgeschehens leisten, ohne dass die Tanzschule beispielsweise mit Vertragskosten aufgrund der Verlegung des nächsten Abschlussballes in der Weimarhalle von Dezember ins kommende Jahr rechnen muss.