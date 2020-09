Weimar. Einblicke und Tipps in das ABC der Kultur und Sitten der Golfregion gibt eine Vortragsveranstaltung in der VHS Weimar.

Eine Einführung in die arabischen Kulturen der Golf-Staaten gibt Stadtführerin Aurélie Nicola in einer zweiteiligen Veranstaltung am Donnerstag, 24. September, 19 bis 20.30 Uhr, in der VHS, Graben 6. Im ersten Teil geht sie auf die arabische Kultur und ihren Hintergrund ein, im zweiten Teil geht es um verbale und nonverbale Kommunikation in der Golfregion. Es wird um Voranmeldung gebeten (www.vhs-weimar.de).