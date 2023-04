Kulturelle Veranstaltungen über das lange Wochenende in Weimar

Eine Auswahl aus dem reichhaltigen Kulturprogramm in Weimar über das 1.-Mai-Wochenende.

Klingendes Palais am Wochenende

Am Samstag und am Sonntag finden wieder die Touren mit Musik unter dem Motto „Klingendes Palais“ im Wittumspalais statt. Darüber informiert die Klassik-Stiftung. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, sich Restkarten im Online-Ticketshop der Klassik-Stiftung zu sichern. Die Touren starten um 11 Uhr.

Konzert am Samstag an der Freilichtbühne am Spielberg

Der internationale Frauenchor Lyra gibt am Samstag, 29. April, 14.30 Uhr, ein Frühlingskonzert an der Freilichtbühne am Spielberg. Die Veranstaltung am Amphitheater in Weimar-Nord ist kostenfrei.

Autor Thomas Niedlich zu Gast im Forum Seebach

Mit „Der Blick aus dem Küchenfenster“ ist der Autor Thomas Niedlich zu Gast im Forum Seebach. Beginn ist am Dienstag, 2. Mai, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Klavier im Konzert zum Maifeiertag

Zu einem Klavierkonzert mit Mikhail Kambarov, Nicolas Absalom, Felix Kehr und Johannes D. Schneider lädt die Hochschule für Musik Franz Liszt am 1. Mai, 19.30 Uhr in den Festsaal Fürstenhaus. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag wird im Mon Ami wieder gespielt

Das Weimarer Jugend- und Kulturzentrum lädt am Sonntag wieder zur Spielzeit. Von 14 bis 19 Uhr kann der große Spielefundus erkundet werden. Eintritt frei.