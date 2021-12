Kulturgeschenke in Weimar für Kurzentschlossene

Weimar. Die Thüringer Tanz-Akademie und das Theater im Gewölbe warten zum Fest mit Gutscheinen auf.

Höhepunkte im Theater im Gewölbe 2022 sind unter anderem die Abende mit Harald Lesch und bei der Thüringer Tanz Akademie der zweite „Tanz trotz(t) Corona“ Open-Air-Ball auf dem Weimarer Marktplatz. Wer seine Lieben für diese wie überhaupt für Theateraufführungen oder Tanzkurse mit einem Geschenk-Gutschein überraschen will, kann diesen noch bis zum 23. Dezember erwerben. Während die Tanzkurse ab Januar wieder durchstarten, gibt das Theater auch bis Neujahr Vorstellungen. Die Gutscheine sind immer ab 14 Uhr an der Theaterkasse im Cranach-Haus am Markt oder nach Vereinbarung in der Kultur-Kirche in der Schubertstraße abholbar.

www.thueringer-tanz-akademie.de