Kulturkulinarik in Tannroda

Tannroda. „Kulturkulinarik“ heilt eine neue Event-Reihe, zu der sich Tannrodas Burg öffnet.

Mit einer kleinen sommerlichen Veranstaltungsreihe startet am kommenden Wochenende die Stiftung Burg Tannroda – trotz aller noch anstehenden Bauarbeiten auf dem Gelände. „Kulturkulinarik“ ist die Reihe überschrieben und verrät dabei im Namen schon das Programm. Die Kooperative auf der Burg lädt zu Livemusik und zum Essen. Zum Auftakt am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr sind Willem Weigold an der Pfanne und Sängerin Corinna Gehre aus Jena mit Weltmusik zu erleben. Der Eintritt inklusive Buffet und Musik kostet 35 Euro pro Person. Eine Reservierung ist erforderlich per E-Mail an kooperative@burg-tannroda.de oder telefonisch unter 0178/4809901. Die Tannrodaer Reihe soll am 13. August fortgesetzt werden.