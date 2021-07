Kultursommer auf dem Spielberg

Weimar. Mit dem Musiker Alexander Philipp Hahne wird der Kultursommer in Weimar-Nord fortgesetzt.

Der Kultursommer in Weimar-Nord kann am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr an der Freilichtbühne auf dem Spielberg fortgesetzt werden. Aufgrund einer Programmänderung tritt der Weimarer Musiker und Schauspieler Alexander Philipp Hahne auf. Er gibt einen musikalischen und erzählerischen Einblick in seine Programme und spannt den Bogen von Irish Folk über selbstverfasste Märchenlieder und Erzählungen bis hin zu eigenkomponierten poetischen Songs. Das Publikum darf sich auf musikalische Leckerbissen aus dem Repertoire des Folk-Duos „2BFolkish“ mit Alexander Philipp Hahne und Jens Sachse freuen. Exklusiv an diesem Abend singt Hahne seine Cover-Version von „Sunny“, sein Wettbewerbsbeitrag zum Thüringen Grammy 2021.