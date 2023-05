Kultursommer Weimar-Nord startet in die dritte Runde

Beim Konzert der Elephantband und Streichorchester der Jenaplanschule auf der Freilichtbühne am Spielberg in Weimar-Nord im vergangenen Jahr.

Weimar. Kostenfreie Konzerte locken ab Freitag, 2. Juni allwöchentlich zur Freilichtbühne im Weimarer Norden. Das ist geplant.

Bereits zum dritten Mal wird es musikalisch im Weimarer Norden. Der Auftakt der Konzertreihe „Kultursommer Weimar-Nord“ gebührt am Freitag, 2. Juni, den Blechbläsern von Tuba Libre. Als Veranstaltungsort dient wie in den vergangenen Jahren die Freilichtbühne am Spielberg nördlich der Bonhoefferstraße. Dort sollen dann jeden Freitag jeweils um 19 Uhr und bis zum 14. Juli insgesamt sieben Veranstaltungen für Stimmung sorgen.

Organisiert haben die Konzertreihe der Ortsteilrat sowie der Verein Bürgertreff Weimar-Nord. Am Konzept habe sich wenig geändert. „Wir sind alle Selbstversorger“, sagt der Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich und meint, dass Getränke oder Essen gerne selbst zum Konzert mitgebracht werden können. Der Eintritt sei generell frei.

Konzipiert in noch Vor-Corona-Zeiten und zum ersten Mal durchgeführt im Jahr 2021 – damals mit allerlei Auflagen wie etwa Abstandsregeln – biete das Format auf der Freilichtbühne in diesem Jahr Platz für etwa 80 Gäste, 35 Stühle sollen noch dazugestellet werden. „Die Konzerte sollen einen Ort zur Begegnung bieten, explizit für alle, nicht nur für die Menschen aus Weimar-Nord“, so Merzenich. Platzreservierungen seien nicht notwendig.

Indes neu ist ein fester Stromanschluss, was die Suche nach Künstlerinnen und Künstlern erleichtert habe. So solle es etwa erstmals ein Elektro/Techno/House-Veranstaltung geben, die sich zum Ende der Konzertreihe am 14. Juli vor allem an das jüngere Publikum richtet.

Für die ganz Kleinen ist am 9. Juni einiges geboten: Ab 15 Uhr werde gebastelt, ab 16 Uhr lädt Dirk Marschall zum Mitsingen von Kinderliedern ein. Am Abend gastieren „2 Bfolkish!“ mit irischem Folk auf der Freilichtbühne.

Das vollständige Programm gibt es unter www.facebook.com/weimar.nord