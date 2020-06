Samstags-Demo für Einhaltung der Grundrechte in Zeiten von Corona auf dem Theaterplatz.

Weimar. Die Kundgebungsreihe von Kritikern der Corona-Einschränkungen auf dem Theaterplatz wurde am Samstag fortgesetzt.

Kundgebung als friedliches Sit-in

Friedlich und mit gewohnt engagierten Redebeiträgen verlief am Samstag auf dem Theaterplatz die Demo „Stärken wir unser demokratisches Immunsystem“. „Wir gewinnen alle, wenn es uns gelingt, eine freundliche Atmosphäre des Wohlwollens aufzubauen“, sagte Oliver Mörchel zum Auftakt. Rund 40 Teilnehmer saßen entspannt in kleinen Gesprächsgruppen im Kreis. Impuls-Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten und Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden im kleinen Kreis diskutiert. Am Goethe- und Schiller-Denkmal ausgelegt waren Infoblätter. Angeprangert werden unter anderem die Einschränkungen der Grundrechte durch die sog. „Corona-Verordnungen“ und die „Kollateralschäden der Pandemie“.