Weimar. Gegen Rechtsextremismus gehen Menschen an diesem Freitag in Weimar auf die Straße. Trotz Corona!

Kundgebung auf dem Theaterplatz

Zu einer Kundgebung am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus haben ein Bündnis „Tag der Befreiung“ aus Fridays for Future gegen Rechts und dem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar eingeladen. „Trotz Corona-Krise möchten wir an diesen bedeutsamen Tag vor 75 Jahren erinnern“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung am 8. Mai.

Freitag, 8. Mai, 17 Uhr; Theaterplatz