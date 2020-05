Weimar. Kritik an der Einschränkung von Grundrechten und unberechtigter Verbreitung von Angst

Kundgebung auf Weimars Theaterplatz gegen Corona-Maßnahmen

„Für die vollständige Wiederherstellung des Grundgesetzes und zur Stärkung unseres demokratischen Immunsystems“ hat sich am Wochenende eine Kundgebung auf dem Weimarer Theaterplatz eingesetzt. Angemeldet von einer Privatperson, trat auf der Kundgebung der in Gründung befindliche Verein Demokratischer Widerstand auf, der sich als Stimme der parteiunabhängigen liberalen Opposition und der kritischen Intelligenz versteht. Thesen: Parteien und Parlamente hätten sich unkritisch dem Regierungskurs unterworfen, Medien seien gleichgeschaltet. Die Bevölkerung werde in Angst versetzt und zuhause eingesperrt. Kritische Äußerungen würden bestraft. Ein Teilnehmer warf dem Robert-Koch-Institut Manipulation der Corona-Zahlen vor.

