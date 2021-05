„Kunst 1:1“ in Kranichfeld findet im Mai Fortsetzung

Kranichfeld. Die Reihe der coronatauglichen Mini-Veranstaltungen im Kranichfelder Baumbachhaus wird im Mai fortgesetzt.

Das neue Kranichfelder Veranstaltungsformat machte der „Kleinkunst“ im April alle Ehre. Mit „Kultur 1:1“ verschafften die Freunde des Baumbachhauses der regionalen Kunst wieder Raum. Entsprechend der Infektionsschutz-Regeln trat ein Künstler vor nur einem Gast oder maximal vier Personen eines Haushaltes mit einem etwa 20-minütigen Programm auf.

Nach elf Veranstaltungen im Vormonat findet das Projekt nun Fortsetzung. Los geht es am 9. Mai mit Vera Meffert am Klavier. 11, 11.30 und 15 Uhr bietet sie „Tastenträume“. Bei einem Grammophon-Wunschkonzert legt Otto Hahn am 14. Mai, 19 und 19.30 Uhr, auf. Tipps von Ernährungsberaterin Stefanie Lattermann gibt es am 19. Mai, 19 Uhr. Das Zusammenspiel von Meditation und Improvisation auf der Violine präsentiert am 21. Mai, 19 und 19.30 Uhr, Dagmar Meffert. Am 28. Mai lädt Benedikt Blum, 19 und 19.30 Uhr, am Klavier zu „Die Welt braucht Lieder“.

Wer den exklusiven Platz im Publikum bekommen möchte, sollte sich rechtzeitig unter dagmar-meffert@t-online.de oder Tel.: 036450/44817 anmelden.