Sein im Lockdown entstandenes Violinkonzert für den Geiger Gernot Süßmuth sollte als Auftrag der Staatskapelle Weimar in der Spielzeit 2020/21 uraufgeführt werden. Infolge der Pandemie und ihrer ökonomischen und dispositorischen Auswirkungen liegt das Datum seiner Uraufführung in ungewisser Zukunft, bedauert der heute in Hamburg lebendende und arbeitende Weimarer Komponist Ludger Vollmer. Er freut sich jedoch, das jetzt über das Hamburger Programm „Kunst kennt keinen Shutdown“ eine Videopräsentation seiner Komposition gefördert wurde. Darin gibt der vor allem durch seine Opern-Kompositonen bekannte Komponist anhand dieses noch ungehörten Violinkonzertes Einblick in seine Arbeit und sein künstlerisches Denken. Wie Ludger Vollmer weiter mitteilt, handele es sich um eine multimediale Videopräsentation in vier nach seinem Violinkonzert benannten Kapiteln. Zu hören sind auch vom Solisten eingespielte Ausschnitte seiner Violinstimme.

