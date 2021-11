„Kunst ohne Grenzen“ im Hofatelier

Niedergrunstedt. Das „Return International Art Festival“ in Weimar zeigt bis Sonntag Filme, Fotografie und Comics aus aller Welt und lädt zu Workshops ein.

Im Rahmen des „Return International Art Festivals“ wurde am Freitag im Hofatelier in Niedergrunstedt von Festivalleiterin Mahsa Nejadfallah (links) und Yasaman Alinezhad Sharivar, Vorsitzende des Kunstvereins, eine Ausstellung eröffnet, die bis einschließlich Sonntag, 28. November, „Kunst ohne Grenzen“ zeigt. Im Fokus des Festivals mit Kunst, Filmen im Kino Mon Ami und Workshops in der Weimarer Malschule steht die Frage „Was für ein Erbe hinterlassen wir für die Zukunft?“