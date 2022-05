„Kunst, Spektakel & Revolution“ in der ACC Galerie

Weimar. In insgesamt sieben Vorträgen können Interessierte in der ACC Galerie Weimar etwas zur Avantgarde und den Widerstand in Osteuropa erfahren.

Das elfte Programm der Vortragsreihe „Kunst, Spektakel & Revolution“ befasst sich in sieben Vorträgen zwischen Mai und September 2022 mit Avantgarde und Widerstand in Osteuropa. Die erste Veranstaltung der Reihe findet am Donnerstag, 19. Mai, um 20 Uhr in der ACC Galerie statt. Im Fokus steht an diesem Abend der russische Formalismus. Der Eintritt kostet 3 Euro.