Kunst trotz Lockdown: Galerien zählen zum Einzelhandel

Neue Werke von Wieland Richter zeigt die Galerie Profil in ihrer aktuellen Ausstellung, die am Samstag in den Räumen an der Geleitstraße 11 eröffnet wurde. Im Gegensatz zu den großen Museen und musealen Einrichtungen der Klassik Stiftung Weimar musste Elke Gatz-Hengst ihre Einrichtung nicht schließen. „Galerien gehören zum Einzelhandel“, erklärt die Galeristin.

Sie kann weiterarbeiten, allerdings unter verschärften Regeln. Doch sie ist froh, dass ihre Galerie geöffnet bleiben darf. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten, um die Ausbreitung von Corona einzudämmen. „Wir stehen hinter den Maßnahmen und wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass diese zum Erfolg führen.“ „Wir sind öffentlich und brauchen Öffentlichkeit.“ Galerien und auch Kunsthandlungen werden steuerlich wie Einzelhändler behandelt und gelten deshalb auch bezüglich der Beschränkungen nach Seuchengesetz als Geschäft, nicht als Ausstellungshaus. „Vorhanden sind Handdesinfektion und Luftreiniger. Zur selben Zeit können sich maximal fünf Personen in der Galerie aufhalten“, erläutert Elke Gatz-Hengst weiter. „Es sind weniger Leute unterwegs“, beobachtet sie und befürchtet deshalb nicht „den großen Andrang“. Für sie aber werde es aber auch zunehmend schwieriger, weil „das Publikum, das sonst nach Weimar und in die Galerie kommt, fehlt“. Dazu zählt die Galeristin nicht nur Touristen, sondern auch all jene, die beruflich in Weimar zu tun haben. „Wir sind öffentlich und brauchen Öffentlichkeit“, sagt Elke Gatz-Hengst. Schließlich kämen auf diese Weise auch die Künstler und ihre Werke zur Öffentlichkeit wie jetzt Wieland Richter. Eindrücke von Reisen durch Neuseeland, Norwegen und Island Bereits zum fünften oder sechsten Mal in der Galerie Profil ausgestellt, zeigt der Dresdner Künstler jetzt unter dem Titel „Die Ästhetik des Unvollkommenen“ neue Arbeiten aus den letzten vier Jahren. Dabei werde durchaus eine künstlerische Entwicklung deutlich. In seinen Malereien hat Wieland Richter Eindrücke von seinen Reisen durch Neuseeland, Norwegen und Island verarbeitet, die auf seine intensive und unmittelbare Begegnung mit den Elementen in der Natur zurückgreifen. „Zum Ende dieses verrückten Jahres lassen sie sich durch ein Freude verbreitendes Farbenspiel begeistern“, empfiehlt Elke Gatz-Hengst Kunstfreunden. www.galerie-profil.de