„Kunst und Gespräche“ im DNT

Das DNT in Weimar.

Weimar. Im Rahmen der Reihe „Kunst und Gespräche“ zur aktuellen Situation in der Ukraine lädt das DNT am Dienstag, 17. Mai, zu einem Austausch im Foyer ein.

In der Reihe „Kunst und Gespräche“ zur aktuellen Situation in der Ukraine lädt das Deutsche Nationaltheater Weimar am Dienstag, 17. Mai, 20 Uhr ins Foyer zum Austausch über Friedens- und Sicherheitspolitik ein. Dazu begrüßt Generalintendant Hasko Weber Michael Haspel, zu dessen Forschungsschwerpunkten die Friedensethik und Ethik internationaler Beziehungen gehören.

Bevor die beiden mit dem Publikum zum Thema „Bewaffneter Frieden?“ ins Gespräch kommen, singt Sopranistin Heike Porstein, begleitet von André Kassel am Klavier, Brecht-Vertonungen von Hanns Eisler und ein Friedenslied. Zudem wird Schauspielerin Elke Wieditz einen Auszug aus „Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch“ von Marina Lewycka lesen.