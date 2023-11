Kunst und Musik: Das steht an in Weimar

In die Galerie Unartig zieht der nächste Künstler ein. Derweil plant Viola Michaelis im Mon Ami eine besondere Performance. Auch der Totensonntag spielt eine Rolle.

Neue Malerei in der Galerie Unartig

„Licht und Schatten“ heißt die Schau, mit der Michael Bunge in die Galerie Unartig in Weimar einzieht. Am Freitag, 24. November, 19 Uhr, wird die Malereiausstellung mit einer Laudatio von Helmut Brade eröffnet und läuft bis zum 5. Januar.

Orgelmusik zum Gedenken an Verstorbene

Zu einem Orgelkonzert am Vorabend des Totensonntag wird am Samstag, 25. November, 17 Uhr, in die Kirche St. Ursula geladen. An der Witzmannorgel musizieren Studierende des Organisten Martin Sturm von der Musikhochschule. Die Musik soll Raum und Zeit zum Gedenken an Verstorbene bieten und wird genutzt, um Spenden zur Sanierung des Kirchenfensters zu sammeln. Der Eintritt ist frei.

Schönheit im Spiegel der Medien

Eine Jazz-Word-Dance-Darbietung will Viola Michaelis am Samstag, 25. November, 20 Uhr, im Mon Ami aufs Parkett legen. Mit dem Programm „Beautiful“ fragt die Künstlerin, was Schönheit auch im Hinblick der medialen Auseinandersetzung bedeutet. Zusammen mit dem Quartett All Hues und Tänzerin Paulina Borchert bewegt sie sich zwischen Improvisation und Komposition, Jazz und Klassik sowie Ensemble- und solistischer Arbeit.