„Kunst und Revolution“

„Revolutionsversuche in Gesellschaft und Kunst“ ist der zweite Vortrag in der Reihe „Kunst, Spektakel & Revolution“ überschrieben, den die ACC Galerie am Donnerstag, 7. Mai, um 20 Uhr im Video-Stream überträgt. Michaela Ott, Professorin für Ästhetische Theorien an der Hochschule für bildende Künste Hamburg, widmet sich dem Thema an drei Beispielen: Anarchismus, Bauhaus, Dada. Der Dadaismus richtete seinen Angriff gegen den bürgerlichen Mief der Weimarer Republik, um den Gedanken umfassender Befreiung spürbar zu machen. Im Anschluss an den Vortrag werden Nachfragen an die Referentin möglich sein.

Link zum Stream unter www.acc-weimar.de