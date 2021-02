Kunst unter freiem Himmel in Oettern

Ausstellung Landschaftsmalerei "Hinaus in die Felder" zu Lichtmess von Rainer W. Pagel in Oettern.

Ein bisschen Abwechslung im Corona-Alltag: Das eher graue Dienstagswetter hielt den Oetterner Künstler Rainer W. Pagel nicht davon ab, seine Freiluft-Ausstellung „Hinaus in die Felder“ zu starten. Zwischen Dorfkirche und Gemeindehaus brachte er mehrere Dutzend seiner Landschaftsbilder an und sammelte sie am Abend wieder ein. Für die Betrachter spielte er zudem Trompete. Noch fünf Mal wird Pagel in der Lichtmess-Zeit bis zum 20. Februar diese Aktion wiederholen, immer dienstags 15 bis 17 sowie samstags 11 bis 17 Uhr.