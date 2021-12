Kunstauktion im Hofatelier Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. Impulse für kreative Weihnachtsgeschenke gibt eine Versteigerung im Hofatelier.

Seine traditionelle Versteigerung veranstaltet der Kunstverein Hofatelier am Samstag, 18. Dezember, um 15 Uhr in seinen Räumen am Schulweg 4 in Niedergrunstedt. Unter den Hammer kommen Exponate aus der aktuellen Gemeinschaftsausstellung sowie aus dem Fundus, darunter auch Werke von Horst Jährling und Sieghard Narr. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen mit 2G, Abstand, Maske und Kontaktnachverfolgung. Die Auktion wird geleitet von Hans Joachim Becker, stellvertretender Vereinsvorsitzender, und Hanna Aschenbach.