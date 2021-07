Kunstausstellung im Weimarer Sozialkaufhaus

Weimar. Zu einer Kunstausstellung mit „Zu verschenken“-Kisten wird ins Sozialkaufhaus MöbiLé eingeladen.

„Frühjahrsputz“ ist eine Kunstausstellung von Constanza Carvajal aus Chile im Sozialkaufhaus „MöbiLé“ in Weimar, welche die Themen materielle Kultur, Akkumulation und Zirkulation von Alltagsgegenständen in einen Dialog bringt. Eine Hauptrolle spielen dabei „Zu verschenken“-Kisten, wie man sie oft in der Stadt antrifft.

Die Ausstellung wird am Dienstag, 27. Juli, 19 Uhr, eröffnet und ist bis zum 31. Juli im Weimarer Sozialkaufhaus „MöbiLé“, Georg-Haar-Straße 18, zu sehen.