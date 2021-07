Kunstfest und Kabarett am Montag im Weimarer ACC

Weimar. Die „ganze Wahrheit“ über Thüringen – nicht weniger soll am 19. Juli in Weimar verkündet werden.

Ein doppeltes Abendprogramm bietet die ACC-Galerie am Burgplatz am Montag, 19. Juli. Um 18 Uhr ist hier das Kunstfest mit dem Gesprächscafé zum Projekt „Thüringen – die ganze Wahrheit“ zu Gast. Über das Verhältnis von Wahrheit und Lüge und über Gerüchte plaudern Bernhard Post, ehemaliger Direktor des Thüringer Hauptstaatsarchivs, Rolf C. Hemke Künstlerischer Leiter des Kunstfestes, Galerist Frank Motz und der Historiker Justus H. Ulbricht.

Um 20 Uhr begrüßt Pianist Daniel Heide im ACC den Erfurter Kabarettisten Ulf Annel in der Talkreihe „Brotlose Kunst“. Der Eintritt kostet 6 Euro. Via Youtube ist das Gespräch auch online zu sehen.