Kunstfest Weimar: Uraufführung ins Trockene verlegt

Ivan Ivanji stellt sein neues Buch „Corona in Buchenwald“ im Hotel Elephant vor.

Weimar. Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt zur Buch-Präsentation des Buchenwald-Überlebenden Ivan Ivanji in den Lichtsaal des Hotel Elephant.

Aufgrund der Wetterprognosen verlegt das Kunstfest Weimar die Uraufführung und die zweite Vorstellung von „Und alle Tiere rufen: ...“ am Samstag, 28. August, 20.30 Uhr, und am Sonntag, 29. August, 18.30 Uhr, von der Open-Air-Bühne in die Redoute, Ettersburger Straße 61.

Wie die Sprecherin des Kunstfestes weiter mitteilt, liest der Buchenwald-Überlebende Ivan Ivanji am Dienstag, 31. August, 18 Uhr, im Lichtsaal des Hotel Elephant aus seinem neuen Roman „Corona in Buchenwald“. Zum Gespräch über sein Werk trifft er auf seinen langjährigen Freund, Ministerpräsident Bodo Ramelow. Es moderiert Kunstfest-Leiter Rolf C. Hemke.