Kunsthandwerker und Vereine stellen am E-Werkt aus

Weimar. Erstmals Markt und Mitmachangebote in Kombination auf dem Weimarer E-Werk-Gelände.

Erstmalig treffen sich auf dem Gelände des E-Werks Kunsthandwerker und Vereine zu einer gemeinsamen sozialen Veranstaltung. Darüber informiert die Initiatorin und Weimarer Kunsthandwerkerin Christiane Fris vom Zwergenstempel in der Schlossgasse. Am kommenden Samstag und Sonntag sollen Vereine aus Weimar und Kunsthandwerker aus Nah und Fern einen Markt gestalten.

Die Idee hinter dem Konzept: „Vereine können ihre zahlreichen Projekte, Kurse oder Ferienprogramme vorstellen, um neue Mitglieder zu finden“, so Christiane Fris. Viele Vereine hätten es in dieser Zeit schwer. „Corona hat die Situation leider so verschärft, dass für viele Kurse und Projekte die Teilnehmer fehlen und Kürzungen für den sozialen Bereich zusätzlich alles noch erschweren.“ Zudem habe sie etwa 45 Kunsthandwerker gefunden, die bei dem Markt mitmachen möchten und ihre selbst hergestellten Sachen anbieten. „Sie zeigen, was man Kreatives mit den Händen alles schaffen kann.“

Vereine bieten die Mitmachstationen kostenlos an

Darunter sind etwa Glasgestalter, eine Filzwerkstatt, Puppenmanufaktur, Lederhandwerk, Seifensieder, Imkerei, Käserei, Töpferinnen, Nähhandwerk, Stempelherstellung, Holzgestaltung, Kinderbuchautoren, Weinkellerei und einiges mehr.

Kinder und auch Erwachsene sollen sich aber gleichermaßen an Mitmachstationen im kreativen Gestalten, in körperlicher Ertüchtigungen und bei vielem mehr an den Vereinsständen ausprobieren und informieren können. Fast alle Vereine würden die Mitmachstation kostenlos für Kinder und Erwachsene anbieten. „Bei einem Stand wird eine kleine Materialgebühr fürs Korbflechten berechnet“, so Christiane Fris.

Der Markt kann am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, jeweils ab 11 Uhr und bis 18 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr, besucht werden. Eintrittspreis ab 18 Jahren 2,50 Euro pro Person.