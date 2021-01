Kunsthaus Apolda fährt wegen der Pandemie zweigleisig

Eigentlich sollte dieser Tage im Kunsthaus Apolda die neue Ausstellung „Friedensreich Hundertwasser - Schönheit ist ein Allheilmittel“ aufgebaut werden. Angesichts des nun verlängerten Lockdowns bleiben aber die Wände in den Ausstellungsräumen vorerst leer.

Laut Geschäftsführer Hans-Jürgen Giese vom Kunstverein Avantgarde habe man den Start ins Ausstellungsjahr nun um einen Monat, auf den 13. Februar verschoben.

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen sieht Giese allerdings auch diesen Termin schon jetzt in Gefahr, weshalb man sich bereits auf ein zweigleisiges Modell für das Ausstellungsjahr eingestellt habe. Dies sieht unter anderem vor, die geplante Ausstellung „Cornelia Schleime – An den Ufern ferner Zungen“ ins kommende Jahr zu verschieben, sollte das Kunsthaus nicht bis Ende Februar wieder seine Besucher empfangen dürfen.

Damit will man der Hundertwasser-Ausstellung ein größeres Zeitfenster verschaffen und die rund 70 Werke des Malers, Architekten und Umweltaktivisten bis Anfang September im Haus präsentieren und nicht wie ursprünglich angedacht nur bis Mitte Juni. Schließlich, so Giese, habe man für die Ausstellung bereits einen enormen Kraftakt vollzogen und eine Vielzahl von finanziellen Vorleistungen erbracht, wie dem Druck der Plakate und Flyer, sowie ein umfangreiches Begleitprogramm auf die Beine gestellt.

Keine Gefahr sieht man beim Kunstverein gegenwärtig für den Start der Folgeausstellung „Cezanne-Degas-Matisse-Hokusai-Hiroshige-Utamaro – Der Einfluss des japanischen Holzschnittes auf die französische Avantgarde“, die bis zum Jahresende gezeigt werden soll.

Gleichzeitig kann der Apoldaer Kunstverein Avantgarde dieser Tage ein positives Fazit mit Blick auf das Jahr 2020 ziehen. Denn mit 21.409 Besuchern kann das Kunsthaus auf ein beachtliches Ausstellungsjahr zurück blicken - trotz der zahlreichen Einschränkungen. So musste unter anderem die Dürer Ausstellung zum Jahresstart wegen des Lockdowns im März vier Wochen eher schließen als geplant. Insgesamt war das Haus 4,5 Monate von der Zwangsschließung und einer Zutrittsbeschränkung von maximal 40 Besuchern betroffen, warum das erreichte Ergebnis umso mehr in diesen schwierigen Zeiten erfreut.