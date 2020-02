Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstreise führt nach Dresden

Die 28. Kunstreise der Weimarer Mal- und Zeichenschule führt am Samstag, 25. April auf den Spuren der alten und neuen Meister nach Dresden. Erstmals präsentieren die Gemäldegalerie Alte Meister und die Skulpturensammlung gemeinsam ihre Werke in dem berühmten Museumsgebäude. Nach siebenjähriger Teilschließung erstrahlt der umfangreich sanierte Semperbau am Zwinger in neuem Glanz. Ein zweiter Höhepunkt der Kunstreise ist der Besuch des Kupferstichkabinetts im Residenzschloss, das mit einer gerade erst eröffneten Sonderausstellung sein 300-jähriges Bestehen feiert.

Anmeldung im Büro der Malschule an der Seifengasse 16, Telefon 03643 / 505524; www.malschule-weimar.de