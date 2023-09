Kunstwerke aus Blumen in Tannroda

Franziska Kowitz (links, hier vor einigen Jahren in Kromsdorf in Aktion) bittet zum floralen Workshop.

Tannroda. Ein Workshop am Freitagnachmittag in der Burg Tannroda beschäftigt sich mit lebenden Materialien.

Einen floralen Workshop unter dem Titel „Living Wall Frame“ bietet das Team der Burg Tannroda (Lindenberg 9) am Freitag, 15. September, ab 15 Uhr an. Die Teilnehmer „malen“ ein florales Werkstück aus lebenden Pflanzen (in diesem Fall Sukkulenten) und versehen das Werk mit einem Rahmen sowie weiteren „natürlichen Akzenten“. Das fertige Kunstwerk nehmen sie am Ende mit nach Hause. Los geht es 15 Uhr, die Leitung hat Künstlerin Franziska Kowitz. Inklusive eines Begrüßungsgetränkes sowie eines abschließenden Drei-Gänge-Menüs ab 18 Uhr beträgt die Kursgebühr glatt 100 Euro.

Anmeldung: www.flo-art.info