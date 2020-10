Weimar. Die Macher der Sonderausstellung im Goethe-Schiller-Archiv führen am Mittwoch durch die Räume.

Kuratoren führen durch Sonderschau in Weimar

Eine Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Alphabete der Natur – Der Sammler Christian Wilhelm Büttner“ bietet die Klassik-Stiftung am Mittwoch, 28. Oktober, an. Treffpunkt ist 16 Uhr am Eingang des Goethe-und-Schiller-Archivs, der Eintritt frei. Die nächste Führung dieser Art ist für den 2. Dezember vorgesehen.

28. Oktober, 16 bis 17 Uhr, Jenaer Str. 1, Eintritt frei