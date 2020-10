Zur Kuratorenführung in der Alfred-Ahner-Ausstellung wird am Sonntag, 18. Oktober, 11 Uhr, ins Stadtmuseum eingeladen. Gabriele Oswald (l., im Bild mit Ahners Enkelin Bettina Geißler) gibt Erläuterungen zu Leben und Werk des Chronisten mit dem Zeichenstift. Die Ausstellung bietet zudem den inspirierenden Rahmen für zwei weitere Kinder- und Familienveranstaltungen am 21. und 28. Oktober, 15 bis 17 Uhr. Mit Diana Trojka darf dann in der Ausstellung gezeichnet werden. Die Ausstellung ist bis 8. November geöffnet.