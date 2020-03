Die Volkshochschule Weimar am Graben bietet am 7. März einen Kurs zu Kameratechnik sowie einen praxisnahen Vortrag über den Jakobsweg an.

Kurs mit Kamera und Tipps für Jakobsweg

Zwei ganz unterschiedliche Veranstaltungen bietet die Volkshochschule Weimar am Samstag, 7. März, an. So vermittelt der Fotografenmeister Jonas Tegtmeyer von 9 bis 12.15 Uhr die Grundlagen der Kamera- und Aufnahmetechnik. Auf dieser Basis lehrt er, Bildideen umzusetzen und gestalterisch zu arbeiten. Die Ergebnisse der praktischen Aufgaben mit selbst mitgebrachten digitalen oder analogen Spiegelreflexkameras werden in der Gruppe besprochen. Kursgebühr: 48 Euro.

Unter dem Titel „Auszeit auf dem Jakobsweg“ wendet sich Peter Beier von 9 bis 12.30 Uhr an Menschen die beabsichtigen, auf einem der vielen Jakobswege in Spanien oder Portugal zu gehen. Er spricht über seine Erfahrungen und hält dazu vielfältiges Anschauungsmaterial bereit. Gebühr: 10 Euro.

Anmeldung: www.vhs-weimar.de oder am Graben 6