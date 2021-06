Kursbetrieb an Weimarer Malschule startet neu durch

Weimar. Die Mal- und Zeichenschule der Kulturstadt nimmt ihren Kursbetrieb am 7. Juni wieder auf.

Ihren Kursbetrieb wieder aufnehmen kann angesichts sinkender Inzidenzwerte auch die Weimarer Mal- und Zeichenschule. Wie Mitarbeiterin Anne Stechert mitteilt, starten die Kurse am 7. Juni.

Die Nachholwoche vom 19. bis 23. Juli eingeschlossen, liegen dann in diesem Semester noch sieben Kurswochen vor den Malschülern und dem Team der Malschule. Der Kursbetrieb könne weitestgehend wie im Programm ausgeschrieben umgesetzt werden. Da einige Kurse überbucht waren oder die Räume für zehn Teilnehmer zu eng werden, müssen die Kurse nach Angaben aus der Malschule geteilt werden.

Gutschriften aus dem vergangenen Semester werden auf die jetzigen Kurse angerechnet. Da die Inzidenzzahl in Weimar unter 35 liegt, brauchen die Kursanten keine Negativtests, müssen aber in den Gängen der Malschule einen Mundnasenschutz tragen und die üblichen Hygieneregeln einhalten. In den Kursen müssen keine Masken getragen werden. Zu bewundern ist dann auch die Hausausstellung mit einer kleinen Auswahl druckgrafischer Werke, die in den letzten Jahren in der Mal- und Zeichenschule entstanden sind und die bislang nur auf der Homepage der Mal- und Zeichenschule in einem virtuellen Rundgang zu erleben war.

Weitere Infos: www.malschule-weimar.de oder Telefon 03643 / 50 55 24