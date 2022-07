Kurz & knapp

Besucher der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ erwartet ein Künstlergespräch. Im Schallerschen Erbenhof können kann mit Pugsley Buzzard & The Swamp Orchestra Zazz vom Feinsten genossen werden. Eine Reise mit Bach gibt es in der Herderkirche Weimar.

Künstlergespräch in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ in Weimar

Ein Künstlergespräch findet in der Ausstellung „Vom Scheitern und Wiederaufstehen – ein künstlerischer Werdegang“ am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ statt. Zum Austausch lädt der Maler Heinz Schäfer ein, dessen Werke in der Halle gezeigt werden. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Pugsley Buzzard & The Swamp Orchestra im Weimarer Erbenhof

Im Rahmen der Jazzmeile sind Pugsley Buzzard und The Swamp Orchestra am Samstag, 23. Juli, von 20 bis 22 Uhr im Schallerschen Erbenhof Brauhausgasse 10 in Weimar zu Gast. Pugsley Buzzard’s Kompositionen erzählen von Vagabunden, die vom Leben gezeichnet sind. Sein rauer Bariton geht unter die Haut und lässt Leidenschaft erleben.

Eine Reise mit Bach in der Weimarer Herderkirche

Das Ensemble „Bach by Bike“ bestehend aus Johanna Knauth (Sopran), Anna-Luise Oppelt (Alt) und Stephan Gähler (Tenor) nimmt Besucherinnen und Besucher der Herderkirche am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr mit auf eine musikalische Reise. Es erklingen leichte Harfen- und Geigenklänge. Die Tickets zur Veranstaltung gibt es ab 25 Euro.

Musik für Flöten und Tierhörner in der Ehringsdorfer Kirche

Vom Großbass bis zur Piccoloflöte, von der Renaissance bis zur Gegenwart spannt sich der Bogen, den die Gruppe „convivium musicum“ für ihre Sommermusik in der evangelischen Kirche Ehringsdorf am Sonntag, 24. Juli, um 17 Uhr vorbereitet hat. Zum Einsatz werden auch Tierhörner unterschiedlicher Größen kommen, mit denen heiter musiziert wird.

Kromsdorfer liest in der Galerie Unartig in Weimar

Der Kromsdorfer Bernhard Knaut liest aus seiner Biografie „Wie mir das Leben Beine macht“. Am Dienstag, 26. Juli, 19.30 Uhr ist er zu Gast in der Galerie Unartig in Weimar.